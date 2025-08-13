Francesco Flachi, ex attaccante gigliato, ha commentato la situazione legata all'attacco della Fiorentina in collegamento col Pentasport di Radio Bruno.

“Dispiace per Beltran, so che avrebbe voluto restare ma deve prevalere l'orgoglio di andare a giocare altrove se non c'è spazio per lui. Arrivato con tante aspettative, ma i risultati sono stati pochi: di questo ci dispiace, ha sempre dato tutto ma ci si aspettava qualcosa in più, normale si facciano altre scelte. Quando uno gioca, ed è bravo, la posizione in campo se la trova da solo: uno come lui poteva essere rilevante non solo coi gol, ma anche con gli assist e le giocate, eppure non ha dimostrato di essere un ‘numero 9’, ed è normale che dopo 3 anni si facciano delle scelte”.

“Il tridente offensivo della Fiorentina, se non è il migliore del campionato poco ci manca, se la gioca con quello dell'Inter. Giusto che Pioli li provi insieme per vedere come stanno in campo, ma questo poi apre molte alternative, il mister può girarli come preferisce. Ci sono anche Ndour, Richardson, Fazzini e questi possono giocare sotto punta, ma quando hai quei tre davanti - secondo me - non puoi esimerti dal metterli tutti e tre in campo, appena troveranno la sintonia. Come vice-Kean punterei un giocatore interessante per il futuro, visto che abbiamo Dzeko che darà il meglio ora. Sappiamo che gli attaccanti costano più degli altri giocatori, io punterei su Krstovic o Shpendi, hanno già esperienza in Italia e faranno comodo anche per il futuro. Con loro non ci sarebbe bisogno di farli giocare subito, ma farli crescere”.

“Mandragora? Bisogna capire se può essere utile per Pioli, l'anno scorso a 4 abbiamo fatto fatica e Mandragora non ha il passo per fare il titolare accanto a Fagioli secondo me. Il giocatore ora sta trattando, decideranno con la società: io credo però che più la porti avanti e più diventa dura per il giocatore giocare con la mente libera. E poi la Fiorentina ha talmente tante opzioni a centrocampo…”