I convocati della Fiorentina per sfidare il Sassuolo: Italiano fa i conti con l'emergenza sulle fasce. Una sola assenza non preannunciata

La Fiorentina ha da poco diramato la lista ufficiale dei convocati per la gara di domani contro il Sassuolo. Mister Vincenzo Italiano deve fare i conti con le numerose assenze sugli esterni: out Gonzalez e Sottil per infortunio, oltre a Kouame già impegnato in Coppa d'Africa. Non convocato il classe 2005 Pietro Comuzzo.

Ecco tutti i convocati:

1) AMATUCCI Lorenzo

2) BARÁK Antonin

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) BREKALO Josip

7) CHRISTENSEN Oliver (P)

8) DUNCAN Joseph Alfred

9) IKONE Nanitamo Jonathan

10) INFANTINO Gino

11) KAYODE Michael Olabode

12) LOPEZ Maxime Fabien Alexandre

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

16) MILENKOVIĆ Nikola

17) MINA GONZALEZ Yerry Fernando

18) NZOLA M'Bala

19) PARISI Fabiano

20) PIEROZZI Niccolò

21) RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur

22) RANIERI Luca

23) TERRACCIANO Pietro (P)

24) VANNUCCHI Tommaso (P)