I bonus di Kean: Due milioni praticamente certi nelle casse della Juventus, mentre altri tre...

Entro la fine di questa settimana Moise Kean diventerà un giocatore della Fiorentina, dopo aver svolto, ovviamente, le visite mediche di rito e ratificato il contratto d'acquisto con la Juventus.

Detto contratto prevederà anche 5 milioni di euro di bonus, che andranno ad aggiungersi ai 13 di parte fissa. Di questi cinque milioni due saranno “facili” da raggiungere, quindi pressoché certi per i bianconeri, tre invece più “articolati”, magari tarati su obiettivi importanti (tipo la vittoria in una competizione o il raggiungimento della Champions per intendersi).