Bucchioni: "Ho visto un Pioli rincuorante in conferenza, si è sbilanciato. Facciamo quadrato attorno a lui, ma ci vuole anche il gruppo"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Mi è piaciuta la conferenza stampa di Pioli. Il tecnico ha trasmesso a tutto l'ambiente delle sensazioni positive, è una cosa importante. Solo lui, inoltre, è capace di dirci qualcosa sulla condizione della squadra e mi sembra che si sia sbilanciato a favore dei suoi ragazzi, il che fa ben sperare”.

“Facciamo quadrato attorno a Pioli. Ma il gruppo…”

E aggiunge, a favore del tecnico: “Adesso è il momento di fare quadrato intorno a Pioli. Lui è l'unico che, in questa situazione, può portare la Fiorentina lontana dai guai. Purtroppo è un momento delicato dove c'è il rischio di perdere gran parte della stagione, se non tutta. Pioli invece ha l'esperienza per capire cosa fare nel momento più opportuno. Ci vuole un gruppo che gli vada dietro, però: speriamo nella cena, che spesso ha portato bene”.