Migliorano le condizioni di Osvaldo. I familiari: "I medici lo hanno ripreso appena in tempo"

Dall'Argentina arrivano notizie un po’ più rassicuranti sulle condizioni di Daniel Pablo Osvaldo, scrive la Gazzetta dello Sport. “Dani sta bene, è lucido e non è sedato”, queste le parole di uno dei familiari dell'ex attaccante argentino tra le altre anche della Fiorentina.

Quadro clinico in miglioramento

Osvaldo resta ricoverato in terapia intensiva all’ospedale municipale di Lavallol, dopo un’infezione polmonare che ha provocato un versamento pleurico. Il quadro clinico, dapprima molto delicato, si è per fortuna stabilizzatosi, coi medici stanno ancora cercando di chiarire le cause del problema.

L'ex giocatore resta ricoverato

Osvaldo è seguito da vicino dall’équipe medica con la prognosi che resta riservata. Per fortuna, il quadro appare adesso più stabile rispetto e le parole dei familiari lasciano spazio a un cauto ottimismo.