La Nazione: L'uomo chiave di Vanoli

Il QS de La Nazione dedica tanto spazio all'arrivo di Fabio Paratici nell'organigramma societario viola. Nel titolo della prima pagina il quotidiano infatti scrive: “Paratici in viola, è tutto fatto ma l'arrivo slitta”.

Pagina 4

A pagina 4 La Nazione approfondisce i temi già trattati brevemente in copertina: “Il dirigente in arrivo al Viola Park”, e ancora “Paratici piccoli intoppi, firma solo dopo Natale”. In taglio alto un approfondimento sulle condizioni di Pablo Marì: “Lesione al soelo, Marì out 15 giorni”.

Pagina 5

Nella pagina seguente La Nazione si condentra sul calcio giocato: “Il Jolly che non ti aspetti. Corsa, carattere e duttilità. L'uomo chiave di Vanoli, Parisi ora è fondamentale”. Di spalla il programma natalizio della Fiorentina: "Ieri seduta, oggi giorno libero. E a Natale tutti al Viola Park".