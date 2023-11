A Radio Serie A ha parlato l'ex Fiorentina Massimo Orlando, per parlare della prossima sfida dei viola contro il Milan e non solo. Queste le sue parole: “Mi aspetto un match divertente, con una Fiorentina arrembante e un Milan in difficoltà. I viola possono puntare alla Champions. A Italiano vanno fatti i complimenti per il suo lavoro, nonostante i quattro attaccanti arrivati dal post Vlahovic sono stati dei fallimenti. La coppia Bonaventura-Nico Gonzalez sta tenendo la viola al quinto posto"

E sulla società: “Le proprietà americane mettono i propri omini all'intero del club, lasciando andare le bandiere. E' successo alla Roma come alla Fiorentina, e di recente anche al Milan”.

