Domenica scontro salvezza delicatissimo: il Genoa va verso la conferma della soluzione interna. Sarà un derby ad interim

Ennesima sconfitta, contestazione della curva, cambio in panchina e in dirigenza: queste le ultime 72 ore in casa Genoa, tremendamente simili a quelle vissute dalla Fiorentina, affidata temporaneamente a mister Galloppa. Squadre che, per coincidenza, si sfideranno proprio domenica.

I candidati al posto

In questo, il Genoa è leggermente in anticipo sui tempi, in quanto ha già trovato il proprio nuovo DS: lo stesso, però, non si può dire dell'allenatore, col Grifone che sta adocchiando alcuni degli stessi nomi che ruotano o hanno ruotato attorno alla Fiorentina, come De Rossi e Vanoli. Tuttavia, c'è un'opzione a kilometro zero che il patron Sucu sta valutando.

Verso la riconferma

Infatti, anche per la sfida contro la Fiorentina, il Genoa va verso la riconferma del tandem Criscito-Murgita, già presente nella vittoria per 1-2 contro il Sassuolo che ha relegato i viola all'ultimo posto. Un derby tra allenatori ad interim, quello di domenica, che darà molte risposte sul futuro delle due squadre.