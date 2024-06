Tre pedine del centrocampo della Fiorentina danno ufficialmente l'addio: ora c'è un reparto intero da rifondare

La notizia era già nell’aria da un po' di giorni, ma oggi è ufficiale. Per i centrocampisti Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan oggi, 30 giugno 2024, è l’ultimo giorno da giocatori della Fiorentina. Un addio ormai noto, ma il Corriere Fiorentino specifica che per le trattative per una possibilità di permanenza dei tre si fossero chiuse alcune settimane fa.

Ai saluti due leader tecnici

Sono quattro stagioni le stagioni di Bonaventura con la maglia viola, una in più per Castrovilli, con nel mezzo 36 reti complessivamente segnate tra campionato e coppe. E a loro modo hanno interpretato anche il ruolo di leader tecnici nella squadra. Castrovilli nei primi in viola ha infatti indossato anche il numero 10; Bonaventura è stato invece una guida per la squadra negli ultimi anni, anche se non ha brillato nel 2024.

Per Duncan non è stata esercitata l'opzione di prolungamento di un anno

Duncan saluta invece dopo le sue 126 presenze in maglia viola, con un opzione per il prolungamento di un anno che la Fiorentina non ha esercitato. E adesso la società dovrà totalmente rifondare il centrocampo.