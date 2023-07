La Fiorentina non riesce a decollare da Peretola: Slitta la partenza per la Serbia

Non parte nel migliore dei modi il viaggio della Fiorentina a Belgrado. A causa delle precarie condizioni meteorologiche (forte vento), la squadra non è ancora riuscita a decollare dall'aeroporto di Peretola.

I Viola sarebbero dovuti partire alle ore 17 circa ma al momento si trovano ancora bloccati a Firenze. In attesa che il vento si attenui, ma soprattutto che il charter arrivi a Peretola, l'orario della partenza resta da ristabilire. Da escludere un possibile trasferimento negli aeroporti di Pisa o Bologna per raggiungere la capitale slava.

Nelle prossime ore, sono previsti aggiornamenti. Ricordiamo che l'amichevole contro la Stella Rossa è in programma per domani sera alle ore 20. Nel caso in cui la squadra non riuscisse a decollare questa sera, verrebbe effettuato un ultimo tentativo domani mattina.