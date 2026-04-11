Disastro Milan con l’Udinese, rossoneri travolti a San Siro, assist per Zaniolo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
A San Siro arriva una sconfitta pesantissima per il Milan, travolto 3-0 dall’Udinese al termine di una gara in cui i rossoneri pagano a caro prezzo errori e scarsa concretezza.
La partita
Il Milan prova a fare la partita e tiene il pallino del gioco, ma fatica a creare occasioni davvero pericolose. L’Udinese invece è cinica e passa in vantaggio al 27’ con un autogol di Bartesaghi.
I friulani sfruttano il momento e trovano subito il raddoppio al 37’ con Ekkelenkamp, bravo a concretizzare l’assist dell'ex giocatore della Fiorentina, Zaniolo. Il Milan accusa il colpo e va all’intervallo sotto di due reti.
Nella ripresa i rossoneri provano a reagire, ma si scoprono e concedono spazi: al 71’ arriva il terzo gol firmato da Arthur Atta che chiude definitivamente la gara.
Numeri che raccontano una partita ingannevole: più possesso e più tiri per il Milan, ma molta più efficacia per l’Udinese.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Como 58, Juventus 57, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 35, Genoa 33, Cagliari 33, Fiorentina 32, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.