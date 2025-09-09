Novità in arrivo in Serie A: In Juventus-Inter farà il suo esordio la Refcam. Ecco di cosa si tratta

Il derby d’Italia che precederà Fiorentina-Napoli sabato pomeriggio non sarà solo l’ennesima occasione per misurare il valore del campionato italiano, ma entrerà nella storia per l’introduzione della cosiddetta “Refcam”: una telecamera che consente di assistere alla partita dalla prospettiva del direttore di gara, come si è già visto sperimentare di recente anche al Mondiale per Club. Tecnologia che in Serie A farà il suo esordio in occasione della sfida tra i due top club: si tratta infatti di un vero e proprio esordio assoluto in Italia.

Questo il comunicato della Lega Calcio con tutti i dettagli: "La Lega Calcio Serie A si appresta ad un’altra giornata storica nell’evoluzione dello spettacolo televisivo delle partite e dell’innovazione tecnologica. In occasione della grande sfida di Serie A Enilive Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18.00 all’”Allianz Stadium” di Torino, farà il suo esordio in Italia la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista privilegiato del direttore di gara. Lega Calcio Serie A è, infatti, una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della Refcam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali, in ottemperanza ai protocolli redatti da FIFA e IFAB, già testati nel recente Fifa Club World Cup.

Il comunicato si conclude: “La micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell'archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità. Essendo la stessa ricompresa nel novero di camere a disposizione della produzione televisiva, sarà regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR”.

De Siervo: “Adesso i tifosi capiranno cosa vive l'arbitro”

Immediata la reazione dell’AD della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo: “L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell'arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive. La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara".