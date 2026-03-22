Prima Montenegro, poi Braschi: con un finale da brivido la Fiorentina Primavera vince a Cagliari a riagguanta la Roma in cima alla classifica

La Fiorentina Primavera torna alla vittoria e lo fa trionfando in casa del Cagliari per 1-2.

Un gol per tempo per i viola

Ad aprire le marcature per i viola è stato nel primo tempo Montenegro, che nel primo tempo stoppa in area e calcia realizzando l'1-0. Nella ripresa, dopo un palo centrato da Atzeni al 48', raddoppia al 66' Braschi che lanciato in area conclude con il mancino per il 2-0 sui rossoblù. All'86 la combina grossa in porta Fei, che mentre riceve il pallone scivola e lo regala a Mendy che riapre la gara per i padroni di casa. Il Cagliari nel finale cerca il pareggio ma non lo trova anche grazie a Fei che si fa perdonare per la sbavatura precedente con una grande parata nei minuti di recupero sulla punizione calciata da Mendy, e la Fiorentina ottiene così tre punti importanti.

Roma agganciata

Con questa vittoria i viola allenati da Galloppa salgono a 53 agganciando la Roma prima in classifica, che ha pareggiato ieri con il Monza per 1-1. I giallorossi al momento sono primi matematicamente per differenza reti.