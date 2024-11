Fin dal suo arrivo alla Fiorentina, il diktat di Robin Gosens è stato piuttosto chiaro: “Sono a disposizione dell'allenatore e della squadra”. Disponibilità assoluta e esperienza da vendere, un mix che stanno riportando l'ex Atalanta ai livelli di Bergamo, nonostante qualche anno sia passato.

E da quando è sceso in campo la prima volta con la maglia viola, nessuno gli ha più tolto il posto da titolare. Ieri a Marassi un vero e proprio jolly in mezzo al campo: prima difensore sinistro poi mediano, fino a spingersi in attacco per trovare il gol decisivo. “Posso giocare ovunque mi venga chiesto, basta che la Fiorentina vinca” aveva detto in una recente intervista. La ricetta Gosens sembra funzionare. Lo scrive La Nazione.