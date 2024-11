Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha reso noto l’undici iniziale per la gara da giocare in casa del Como. La novità è il ritorno di Cataldi in cabina regia con Adli. Per il resto tutto come nelle altre gare di campionato: Comuzzo e Ranieri al centro della difesa, Dodô e Gosens ai lati, e Bove, Beltran e Colpani ad agire dietro all'unica punta Kean.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Fadera, Paz, Sala; Cutrone.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Bove, Beltran, Colpani; Kean.