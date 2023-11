Dopo la partita di ieri sera al ‘Meazza’ contro il Milan emerge un dato statistico da dover evidenziare per la Fiorentina. Quella viola è infatti la squadra di Serie A ad averne avuto più calci di rigore contro in questo campionato con 5 tiri dal dischetto verso la porta difesa da Terracciano. Sono quelli assegnati in ordine a Inter, Napoli, Lazio Bologna e, ieri sera appunto, al Milan. Soltanto la Salernitana, prossima avversaria dei gigliati in campionato per così dire tiene il passo con 4, e ne ha avuto uno e basta a favore.

Da segnalare che tre rigori su cinque sono stati causati dal terzino viola Fabiano Parisi, che in due occasioni si è trovato a giocare sulla corsia destra, ovvero in un ruolo non suo.