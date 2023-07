Milan, Inter e Roma in regola: la UEFA fa tirare un sospiro di sollievo alle italiane 'in bilico'

La UEFA, che deve ancora comunicare e definire il destino della Fiorentina in base al caso Juventus in Conference League, intanto ‘ tutela’ Inter, Milan e Roma, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi delle tre squadre.

Come riporta Calciofinanza.it, i tre club italiani sono stati trovati tutti in conformità agli obiettivi stabiliti per l'anno finanziario 2022, assieme al Besikstas, all'OM e al PSG. Stesso discorso non si può fare per club come il Barcellona, sanzionato con multa di ben 500mila € per la comunicazione errata di profitti arrivati da cessione di attività immateriali".