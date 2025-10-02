La Roma gioca in Europa League ma Gasperini pensa alla Fiorentina: contro il Lille fuori tre titolarissimi

Pochi minuti fa, a poco meno di un ora dal fischio d’inizio, l’allenatore della Roma Giampiero Gasperini ha reso noto quello che sarà l’undici titolare che esordirà in Europa League contro il Lille. Inutile girarci intorno, il tecnico di Grugliasco non si è dimenticato la trasferta di domenica prossima contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Contro i francesi infatti il Gasp lascia in panchina alcuni dei piu utilizzati finora.

Il tecnico giallorosso pensa alla Fiorentina e tiene fuori tre titolarissimi

Sono infatti esclusi dalla formazione ufficiale tre giocatori. Stiamo parlando del difensore Gianluca Mancini e il mediano Manu Konè e l’esterno a tutto fascia Angelino. I tre saranno sostituti rispettivamente da Hermoso, El Aynaoui e Tsimikas. Nel Lille si rivede un ex centravanti del Milan, il francese Olivier Giroud. Queste formazioni delle due squadre:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, Cristante (C), El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini.

LILLE (4-2-3-1): Bodart; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdok; Bouaddi, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. All.: Genesio.