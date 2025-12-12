La Nazione: Questa volta la Fiorentina non si squaglia
Sul QS de La Nazione si parla della vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev ieri sera al Franchi.
Prima pagina
In prima pagina sul QS si legge il titolo sui match winner della gara di Conference: "Moise e Albert, risvegli viola".
Pagina 2 e 3
A pagina 2 in alto si legge: “Eurosollievo, vittoria vista Verona. Moise gol, i vecchi fantasmi e Gud. Stavolta la squadra non si squaglia”. A pagina 3 le pagelle.
Pagina 4 e 5
A pagina 4: “La prima di Vanoli: “Vittoria importante, ora testa al Verona””. E a pagina 5: “Il ritorno di Gudmundsson. Entra e decide la partita. Ora serve un Albert così”.
