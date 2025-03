Corriere dello Sport-Stadio: Palladino come Agroppi...

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Grazie Juve”. E ancora: “Kean e Fagioli migliori in campo. E i 40 milioni di Nico-flop”.

Pagina 12

All'interno apertura per: “La Viola frantuma Thiago”. Sottotitolo: “In 18 minuti la partita è già segnata: prima il gol di Gosens, subito dopo quello di Mandragora Nella ripresa arriva il sigillo di Gudmundsson”. Di spalla il commento: “Fiorentina quattro volte grazie alla Juve”.

Pagina 15

Qui leggiamo: “Anche Bati, Toni e Pepito hanno applaudito Gud”. E poi: “Palladino ”Uno step in più". Occhiello: “Ha battuto Juve, Inter e Milan nello stesso campionato: come Agroppi nel 1985-86”. In breve infine: “Commisso: ”Un successo per Joe Barone".