Alla Fiorentina il possibile ruolo di carnefice di Allegri e in agguato c'è per la panchina del Napoli c'è un ex viola

Ben tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali ma soprattutto una proposta piuttosto deprimente sul campo, culminata con la strenua (e infruttuosa) difesa dello 0-0 in Champions contro l'Arsenal: per Max Allegri l'avvio di stagione a Napoli non è andato proprio secondo i piani. Intorno al tecnico livornese sta maturando già un certo malumore, secondo Calciomercato.com, con le sfide all'orizzonte pre sosta che potrebbero anche essere decisive.

Il ruolo della Fiorentina

E l'ultima gara dei partenopei prima della lunga pausa Nazionali sarà proprio contro la Fiorentina al ‘Franchi’, in un lunch match che potrebbe rivelarsi anche fatale per il tecnico, in caso di pessimo risultato. Tra i candidati, in attesa di una chiamata, ci sarebbe nientepopodimeno che Raffaele Palladino, ancora fuori dai giochi dopo la breve avventura all'Atalanta, che non lo confermò alla fine della scorsa stagione.