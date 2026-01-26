Corriere dello Sport-Stadio: Il difensore sul gong
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si concentra sul mercato della Fiorentina, ma anche sul recupero del bomber viola; scrive infatti il quotidiano nel titolo della copertina: “Mai senza Kean”.
Pagina 20
Nelle pagine interne il Corriere riprende il tema già trattato brevemente in prima pagina scrivendo: “Panacea Kean” e ancora “Moise corre, nel mirino c'è il Napoli”. Di spalla l'editoriale di Polverosi dal titolo: “Dagli errori a Brescianini”.
Pagina 21
Nella pagina seguente spazio al mercato, con un occhio di riguardo alla difesa: “Inizia l'ultima settimana di mercato: urge chiudere” e ancora “Fiorentina, il difensore sul gong”.
