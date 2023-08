UFFICIALE: Un altro giocatore della Fiorentina finisce alla Ternana. Il club umbro succursale viola

Dopo Costantino Favasuli e Lorenzo Lucchesi, un altro giovane della Fiorentina finisce alla Ternana: si tratta di Filippo Distefano. Quella rossoverde sta diventando in pratica una succursale viola.

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Filippo Distefano. L’attaccante toscano (è nato a Camaiore) classe ’03, che compirà vent’anni il 28 agosto, arriva in prestito fino al termine della stagione. Per lui, in prima squadra viola, 2 presenze (l’una in Serie A, l’altra in Conference League).

Per Filippo, nel settore giovanile gigliato, 99 gettoni con 29 reti e 18 assist (suddivisi tra Under 17 e Primavera). Nella squadra di Aquilani ha vinto due edizioni della Coppa Italia Primavera: nel 2020 e nel 2021.