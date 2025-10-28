Perini: "I lavori al Franchi verranno ultimati nel 2029. Capiti i fattori del ritardo, più veloci col secondo lotto"

In merito ai ritardi accumulati per i lavori di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi, arrivano le parole dall'assessore allo Sport, Letizia Perini.

“Lavori ultimati nel 2029”

“La data di fine lavori rimane quella del 2029 - ha detto - i fattori che ha determinato il ritardo di alcune lavorazioni non verranno ripetuti nel secondo lotto, quindi potremo anticipare i tempi e andare più veloci”.

“Risorse Pnc e non Pnrr”

Quanto alle risorse impiegate, la Perini specifica che “non sono Pnrr ma sono Pnc, non hanno la scadenza del Pnrr ed hanno una scadenza più lontana. La data di fine dei lavori per la Fiesole? Verrà indicata con la determina. Il documento è in fase di ultimazione”.