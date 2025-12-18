La probabile formazione del Losanna: Zeidler senza il miglior attaccante, spazio a Bair e Ajdini. Sulla fascia un ex Serie A

Il Losanna arriva alla sfida odierna contro la Fiorentina a quota 8 punti, pertanto con poche possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale di Conference League ma ancora in piena corsa per un posto ai playoff. La squadra dell'esperto tecnico Zeidler si schiererà con un 4-3-1-2 nel quale tra i pali ci sarà il gigante croato Letica, 2.01 m di altezza ed ex Spal e Sampdoria. In difesa, a destra il francese Soppy, ex Udinese, Mouanga e Sow i centrali, a sinistra Poaty.

In panchina l'ex Fiorentina

Dal primo minuto in mezzo al campo non dovrebbe esserci l'ex viola Beloko, che debuttò in Serie A con Montella, ma il terzetto Sigua, Roche e Custodio. Trequartista Butler-Oyedeji, il duo offensivo composto da Bair e Ajdini. Assente Diakitè, attaccante più prolifico degli elvetici, convocato dal Mali per la Coppa D'Africa.

La formazione del Losanna:

(4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Sigua, Roche, Custodio; Butler-Oyedeji; Bair, Ajdini.