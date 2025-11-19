Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, quello degli spettatori non è un calo, è un'emorragia

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi troviamo due pagine sulla Fiorentina.

Pagina 18

Grande spazio dedicato a: “Firenze, l’orgoglio perduto”. Sottotitolo: “Dal calo di spettatori a tanti sogni infranti: la passione va riaccesa”. E ancora: “In meno di quarant’anni la Fiorentina ha perso più di 10.000 spettatori, per l’esattezza 10.166. Non è un calo, è un’emorragia”.

Pagina 19

Sulla squadra: “Kean, c’è la Juve per ricominciare". Occhiello: “L’attaccante recupera e sfida il passato”. E infine: “Rinnovo Dodo in stallo, il club però ci conta”.