Sottil: "Abbiamo scombinato la lotta salvezza, rimettendo dentro altre squadre"

Nel successo ottenuto dal Lecce in casa del Cagliari, c'è anche la firma di Riccardo Sottil, esterno offensivo prestato dalla Fiorentina ai giallorossi.

Decisivo

Dal suo piede sono partite le punizioni sugli sviluppi delle quali la sua squadra ha trovato i due gol che hanno permesso di portare a casa i tre punti: “La vittoria è importantissima perché agganciamo altre squadre e le rimettiamo dentro la lotta salvezza" ha detto a DAZN.

Due successi di fila

E poi: "Due successi di fila danno morale. Continuiamo così con questo atteggiamento”.