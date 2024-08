Il calciatore ex Fiorentina Nicolas Gonzalez, andato alla Juventus, ha lasciato un messaggio di addio sul suo profilo Instagram: “Parto ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che ero felice in questa città, che ho apprezzato ogni angolo di Firenze: la gratitudine delle persone, la loro gentilezza, mi hanno fatto sentire come uno in più. In qualsiasi professione o lavoro si cerca di fare del proprio meglio per continuare a crescere e questa è la decisione che ho preso”.

“Non dimenticherò mai Firenze, lascio con un mix di sensazioni”

E aggiunge: “Nuove sfide mi aspettano ma senza dimenticare il percorso e così farò. In questa storia di tre anni mi sono impegnato per trascinare la Fiorentina, per quanto possibile. Eravamo molto vicini a diversi traguardi. Lascio Firenze con un misto di sensazioni, tra la gioia di continuare ad avanzare nella mia carriera e la tristezza di lasciare alle spalle questo club e la sua incredibile città. Grazie a tutti i miei compagni con cui ho condiviso lo spogliatoio, lo staff medico e tecnico, gli addetti ai lavori, i dirigenti e tutti coloro che sono vicini alla squadra. Ai tifosi dite che non li dimenticherò mai e che in un modo o nell'altro tornerò sempre!”.