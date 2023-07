Alessandro Ciullini, ex preparatore atletico della Fiorentina, ha parlato a Radio Punto Nuovo anche del ritiro della società viola al nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Queste le sue parole: “Il Napoli, per esempio, è ancora una delle poche squadre che ad inizio anno fa una scelta netta, ovvero fa un ritiro nel senso classico del termine.

La Fiorentina, invece, non andrà in montagna per la prima volta e questo può incidere nella preparazione. E' normale seguire le direttive di una società, senza stravolgere i piani con le varie tournée. I posti più freschi aiutano, certamente, ma non è impossibile prepararsi bene anche al caldo".