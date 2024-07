Rolando Mandragora, uno dei pochi centrocampisti a disposizione di Palladino per il ritiro, ha parlato a Sky Sport: “Impressioni positive dal mister, Palladino si è presentato nel modo più empatico possibile. Gli stiamo dando tutta la nostra disponibilità e stiamo facendo cose nuove, anche se ci sarà da lavorare".

E l'ambizione?

“Il nostro obiettivo è essere ambiziosi, come lo siamo stati negli anni scorsi. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa un trofeo ma abbiamo la fame di tornare in finale e di portarla a casa perché ha fatto male ma ce la meritiamo tutti in società".

Sul suo nuovo ruolo:

“Mi troverò in un centrocampo a due, poi vedremo quali saranno le richieste specifiche dell'allenatore. Deve conoscerci meglio e noi dobbiamo conoscere lui. Voglio superare il mio record di reti”.