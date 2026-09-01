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Ecco il nuovo acquisto della Fiorentina Pedro Gonçalves in partenza dal Portogallo per Firenze - VIDEO

Redazione /
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Pedro Gonçalves sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore portoghese è partito con un volo charter privato da Lisbona per raggiungere Firenze. 

Pronto al decollo

L'esterno d'attacco sarà in Toscana nel tardo pomeriggio per chiudere l'affare con la società viola e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla squadra gigliata. 

Il video della partenza

Questo il video della partenza realizzato da Sky Sport:

 

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