Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana di alcune vicende di casa Fiorentina: “Era giusto provare Brekalo, ma dopo due o tre volte che non rendeva bisognava rinunciare. Esterno poteva giocare Bonaventura, persino Maxime Lopez oppure lo stesso Parisi. Ho cercato di capire perché questo ragazzo non sia stato provato in quel ruolo, mi hanno detto che Italiano non era soddisfatto di come aveva risposto in allenamento”.

“Parisi diventerà un titolarissimo”

Poi su Parisi ha aggiunto: “Sta attraversando un momento di crescita ed è normale che abbia delle difficoltà. Succede sempre a chi passa da una squadra piccola, in cui è sempre titolare, a una piazza più importante dove peraltro davanti a te c'è il capitano. Parisi ha pagato qualche errore di troppo, ma sono sicuro che ci dimostrerà il suo valore e che nei prossimi anni sarà l'esterno sinistro titolare della Fiorentina e forse anche della Nazionale”.