I convocati dell'Atalanta: Scalvini non recupera, fuori altri due giocatori

In vista della partita di stasera contro la Fiorentina, gara valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, l'Atalanta ha reso nota la lista dei convocati per il match.

Fuori in tre

Scalvini non ce l'ha fatta a recuperare e quindi è indisponibile per stasera. Fuori dai giochi al pari di Holm e Toloi.

La lista dei convocati

Questi i convocati da Gasperini (che comunque andrà in tribuna per squalifica): Adopo, Bakker, Bonfanti, Carnesecchi, Comi, De Ketelaere, de Roon, Diao, Djimsiti, Éderson, Hateboer, Hien, Kolašinac Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Musso, Pašalić, Rossi, Ruggeri, Scamacca, Touré, Zappacosta.