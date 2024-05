Sarri, si avvicina l'ultima avventura da tecnico? "Tra due o tre anni smetto, poi aiuterò il mio territorio"

Tra i candidati per la panchina della Fiorentina del futuro, un nome (più suggestione che ipotesi concreta) è Maurizio Sarri, che ha terminato qualche settimana fa l'esperienza alla Lazio. In estate sarà tempo di scegliere anche per lui, forse per l'ultima volta in carriera.

“Tra due o tre anni smetto”

Ecco le parole di Sarri, riportate da La Gazzetta dello Sport: “Tra due o tre anni smetterò di fare l'allenatore, poi mi occuperò di aiutare il mio territorio e le sue persone. Non posso che ringraziare Figline, lì sono cresciuto in piazza per poi giocare nelle giovanili e in prima squadra. L'altro giorno ho guardato un allenamento dell'Under 12 e sono tornato a casa contento”.