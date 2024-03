Il procuratore ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio di alcuni temi importanti di casa gigliata. Queste le sue parole sull'esperimento di Scaloni con Nico Gonzalez usato come terzino in nazionale: “Scaloni ha detto che queste partite gli sarebbero servite per provare cose diverse e nuove. Giusto così. Nel giro di qualche anno saluterà pedine chiave e storiche, adesso ci sono esperimenti che secondo me non avranno seguito. Arrivano già le prime offerte importanti per i giovani argentini, una cosa che da noi non esiste. Si va sempre a cercare il nuovo, il particolare”

E su Beltran: “Mascherano a livello di allenatore non ha ancora vinto niente, adesso la U23 argentina ha la possibilità di giocare le Olimpiadi a Parigi e Beltran ha tutti i diritti a livello di età di far parte della squadra. Non la vedo come una retrocessione per Beltran essere con i giovani"

E ancora: “I rumors che Italiano potrebbe andare via a fine stagione sono arrivati anche in Argentina, vedremo quale sarà il piano che la Fiorentina vorrà fare per il prossimo anno, dipenderà anche dai risultati. Una squadra viola ancora in lotta su tre fronti, si spera almeno da uno dei tre possa arrivare qualcosa di concreto. Da questo dipenderanno anche le scelte, oltre che la possibile continuità di alcune figure”