L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio di alcuni temi in casa viola. Queste le sue parole: “Inciderà il fatto che la Fiorentina non giochi da tempo. Magari servirà un'amichevole per rimettere minuti nelle gambe. Quello che è successo lascerà il segno, rientrare subito in campo contro i rossoneri potrebbe essere disturbante. 15 giorni senza giocare sono tanta roba”

“L'errore di Bonaventura contro l'Ecuador? Chi è in possesso di palla deve fare certe letture. Io una palla in mezzo all'area di rigore non la darei mai. Bonaventura probabilmente ha sbagliato la velocità del passaggio, ma è stato un errore dovuto all'uscita dal basso. La Fiorentina è bravissima a rubare la palla alta, poi deve concretizzare. C'è un'organizzazione di base molto buona di Italiano su questo piano"