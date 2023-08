Sull'edizione locale di Repubblica, spazio viola in prima pagina: "Fiorentina, un poker per iniziare". A pagina 10 in taglio alto: "Fiorentina show, buona la prima. Il Genoa va ko”. In taglio basso: "Arthur comanda in mezzo al campo, Kayode sorpresa da applausi". A pagina 11: "Una squadra più forte e convinta: così sognare è davvero possibile".