Il Como sfrutta il passo falso della Juve, travolge il Pisa e inizia a guardare da vicino la Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
La domenica di Serie A si apre col monologo del Como che, davanti al proprio pubblico del Sinigaglia, travolge il Pisa per 5-0.
La partita
Cinque reti da cinque marcatori differenti, se servisse ulteriore riprova della strabordante qualità dei lariani. La partita si sblocca infatti con Diao che, dopo appena 7 minuti, batte la difesa pisana in velocità e infila il diagonale; al 29° sempre l'ala spagnola si rende protagonista, ma fornendo l'assist, a Douvikas, che realizza sottoporta. Neanche l'intervallo aiuta il Pisa, che lentamente soccombe sotto i colpi della truppa di Fabregas: al 48° tocca a Baturina dal limite dell'area, poi arriva anche il solito Nico Paz, che mette l'accento alla sua ottima prestazione firmando il 4-0 al 75°. All'81°, in chiusura, c'è tempo anche per la gioia di Perrone che firma un tap-in a porta vuota e conferma l'ingresso dei suoi nella top 4, che ad oggi significherebbe Champions League.
La nuova classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Udinese 39, Sassuolo 39, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Cremonese 27, Lecce 27, Pisa 18, Verona 18.