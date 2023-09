Borghi: “Mi piacerebbe che Italiano prendesse il rischio di far giocare assieme Arthur e Maxime Lopez. Beltran ha valori superiori a Nzola”

Durante una diretta di Cronache di Spogliatoio su YouTube, il noto giornalista e telecronista di Dazn, Stefano Borghi, ha avuto modo di parlare anche di Fiorentina. Il giornalista si è soffermato precisamente su una dinamica del centrocampo viola ancora da sviscerare per poi esprimersi sull'attaccante argentino Lucas Beltran.

Ecco le sue parole: “Credo che Italiano possa anche far giocare insieme Arthur e Maxime Lopez, prendendosi grandi rischi. Arthur è un giocatore che in Italia non conosciamo per il valore che ha veramente. Lopez invece lo conosciamo, mi piacerebbe ogni tanto vederli giocare assieme”.

Poi Borghi prosegue: “Beltran deve adattarsi al calcio europeo, deve un po’ ispessirsi ma è un attaccante con valori superiori a Nzola”.