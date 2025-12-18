Antognoni: "Ho un bel ricordo del Losanna, spero che la Fiorentina esca dal tunnel"

C'è un filo che unisce Losanna alla Fiorentina. Un filo chiamato Giancarlo Antognoni. La bandiera gigliata, al termine della sua avventura da calciatore con la squadra viola, decise di andare a giocare in Svizzera, proprio nella fila del Losanna.

L'8 agosto 1987, giorno del suo debutto nel campionato elvetico, arrivarono addirittura duemila tifosi della Fiorentina a seguire le sue gesta sul campo. E al suo edordio contro lo Zurigo, Antognoni andò anche a segno.

"Ho un bel ricordo del Losanna - ha detto l'Unico 10 - spero che sia una bella partita. E che la Fiorentina esca dal tunnel attuale".