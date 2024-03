Niente rientro in Italia per Bonaventura insieme alla Nazionale azzurra. Parteciperà ai funerali di Barone a New York

Niente rientro in Italia per Giacomo Bonaventura dopo gli impegni negli USA con la Nazionale azzurra. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il centrocampista della Fiorentina è rimasto negli States, a New York, per aggregarsi nelle prossime ore alla delegazione gigliata che prenderà parte domani al funerale di Joe Barone a Brooklyn.

Il rientro di Bonaventura in Italia, dunque, slitta di qualche ora e il centrocampista tornerà a disposizione di Italiano più tardi rispetto ai compagni. Un ritardo che non condiziona i viola in vista del match contro il Milan, visto che Bonaventura sarà squalificato.