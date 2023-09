La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi è intervenuta a Lady Radio analizzando alcuni aspetti della Fiorentina di Italiano, in particolar modo concentrandosi sulle novità tattiche del mister viola in vista della sfida col Frosinone.

Ecco cosa ha detto il giornalista: “Il Frosinone è destinato alla lotta salvezza fino alla fine ma oggi è a ridosso della fiorentina. Il momento che sta vivendo la squadra ciociara è bellissimo, segna abbastanza, non subisce tanto. Una squadra molto equilibrata, alla Fiorentina per vincere servirà una prova come con l’Atalanta, difficilmente quella di Udine”.

Prosegue Polverosi: “La Fiorentina a centrocampo ha tante soluzioni. Può giocare sia a tre che a due con caratteristiche diverse e creare problemi agli avversari. Può insistere su una mossa che mi ha sorpreso in positivo, in un campionato che offre poco sul piano tecnico. Una novità come quella di Martinez Quarta è qualcosa che è entrata nella testa di Italiano. L’argentino con la palla al piede un bellissimo giocatore ma meno efficace come difensore. In fase offensiva diventa uno alla Bonaventura, ha fatto due gol a fila su azione di movimento. Con l’Atalanta è stato in attacco un minuto prima del cross di Duncan, a Udine era sulla linea di metà campo quando Bonaventura ha fatto partire il lancio. Controllo da grande centrocampista e conclusione che mi ha ricordato quella dei grandi attaccanti, un diagonale secco e preciso sul palo lontano”.

Infine conclude: “È difficile per una squadra avversaria andare a coprire un difensore centrale che attacca in quella maniera. Italiano è uno che pensa, che studia, ha la passione per la ricerca degli spunti, anche a costo di eccedere. Il filo tra coraggio e presunzione è sottile. A Gonzalez dà libertà di movimento, gioca quasi da 10, facendosi trovare per giocare la palla nella zona disponibile di campo, alla ricerca dello spazio. Un’ala non gioca in questo modo, vedi Ikone”.