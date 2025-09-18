Francesco Pio Esposito: "Come attaccante mi ispiro a Dzeko. La sua capacità di fare gol..."

L'attaccante dell'Inter al debutto in Champions League, Francesco Pio Esposito, dopo una prestazione positiva contro l'Ajax nel 2-0, ha rilasciato le sue impressioni a Sky Sport in cui ha citato anche un giocatore della Fiorentina:

A quale attaccante ti ispiri?

“A me piace molto Dzeko, avendo avuto anche la fortuna di vederlo in allenamento ad Appiano Gentile qualche anno fa quando giocavo in Primavera. Mi ispiro a lui per lo stile e la capacità di fare gol”.

Dove vorresti migliorare?

“Sto lavorando tanto sull'esplosività e la rapidità nei primi passi. Ma pure sulla presenza in area. Posso migliorare in tutto, sono giovane e vorrei aiutare la squadra a crescere".