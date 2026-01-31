Da Stephan a Ferrari: una fiducia impossibile da intaccare per la famiglia Commisso. Meno quattro all'era Paratici

Per il momento si va avanti nel segno della continuità, secondo il volere e il modus operandi di Rocco Commisso: a gestire la Fiorentina in questa seconda parte di stagione saranno l'Ad Mark Stephan e il Dg, o General Manager, Alessandro Ferrari. La fiducia nei propri uomini è proprio concetto sacrosanto e impossibile da intaccare per la famiglia Commisso, come ricostruisce il Corriere dello Sport, anche ora che le redini le ha prese Joseph.

Ieri il neo presidente ha ufficializzato nuovamente, dandogli il benvenuto, il neo Ds Fabio Paratici, al cui arrivo ormai mancano solo quattro giorni: il 4 febbraio l'ex direttore di Juve e Tottenham sarà a Firenze e inizierà operativamente a mettere le mani sulla Fiorentina, dopo un mercato condotto a distanza, chissà con quale e quanto potere decisionale. Un'altra dinamica naif, in pieno stile Fiorentina degli ultimi anni.