Come riportato dalla BBC a Manchester i tifosi fremono per l'arrivo dalla Fiorentina di Sofyan Amrabat. L'emittente inglese, tramite la sua sezione Fan's Voice, si è d'altronde fatta portavoce degli affezionati dei Red Devils e ha raccolto queste impressioni: “Il Manchester deve affrettarsi. Fred è andato al Fenerbahce, ma non si può aspettare anche la cessione di van de Beek: le altre squadre stanno osservando la situazione; il Liverpool su tutti è pericoloso in questo senso. Al contempo Amrabat dovrebbe lasciare la Fiorentina ma di certo non aspetterà lo United tutta la vita”.

Hanno allora concluso i tifosi del Manchester United: “Se l'acquisto di Amrabat dovesse sfumare sarebbe un fallimento. Se dovesse inoltre andare al Liverpool sarebbe una delusione ancora più importante. La disponibilità di Amrabat sembra un'opportunità troppo bella per essere sprecata”.