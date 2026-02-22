Vallesi: "Soffro per la Fiorentina, un vero patimento. Ogni domenica a guardare le altre squadre e fare i calcoli..."

Paolo Vallesi, cantautore e tifoso della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nazione parlando anche, tra i vari temi, della sua Viola.

Sulla Fiorentina

In merito al suo tifo per la Fiorentina, il cantautore spiega: “Soffro, come tutti i tifosi: noi della Viola siamo, dalla nascita, abituati a tribolare. Ma quest'anno ci troviamo in una posizione in cui non siamo abituati a stare, è un vero patimento. All'inizio del campionato avevamo altre mire, la rosa non è certo da questa posizione di classifica. Ogni domenica mi ritrovo a seguire altre squadre e fare i calcoli per le posizioni in classifica… ci siamo capiti, quella parola nemmeno la voglio pronunciare. E tutto questo avviene con quella passione che solo noi fiorentini abbiamo dentro".

Un ricordo

Poi, un ricordo legato alla sua Viola: “Con la Nazionale Cantanti ho giocato con Maradona, Baggio, Batistuta… le partite giocate a Firenze, al Franchi, sono state da brividi. La fotografia della felicità è quella dove c'è ‘Bati’ in porta e io con il 2 sulle spalle”.