Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi a proposito di vari argomenti caldi dell'attualità a tinte viola, dopo la battuta d'arresto della Fiorentina a Monza.

‘Il morale del Torino è migliore dopo il derby, Fiorentina gassosa a Monza’

“La Fiorentina non può perdere come accaduto a Monza, contro una squadra nettamente inferiore sul piano tecnico, non ha funzionato niente. Nella mediana avversaria c'era uno scarto della Fiorentina, Bianco. La Fiorentina era la protagonista della ‘Notte dei morti viventi’, è diventata gassosa in pochissimi minuti. L'assetto tattico senza Bove non ha più senso, serve un terzo centrocampista, altrimenti la situazione continua ad essere insostenibile e la mediana è inconcludente. Palladino ebbe la fantastica intuizione di tornare alla difesa a 4 e inventarsi un giocatore per l'ex Roma, adesso però continua a giocare sempre con lo stesso schema e le cose non funzionano. Nè Fiorentina nè Torino possono dirsi contente, però il morale è migliore per i granata dopo il pari nel derby. Uno snodo non da poco anche per il Torino, servirà la miglior Fiorentina. Importante giocare al Franchi ed avere il sostegno dello stadio viola”.

‘Scambierei subito Kouame con Sanabria, sarebbe molto più utile’

“Scambio Kouame-Sanabria? Lo farei subito. Due giocatori che per motivi diversi non hanno riempito gli occhi dei due ambienti. Kouame ha forza e carattere, Sanabria è molto più tecnico ma gli manca carattere, è più centravanti. Non ho mai capito perchè il calciatore del Torino non sia mai riuscito a sfondare. Alla Fiorentina sarebbe molto utile di Kouame, lo prenderei come alternativa a Kean. So che il paraguaiano non sta riuscendo a segnare, ma penso che non abbia ancora espresso il suo massimo".