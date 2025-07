"Ancora pacchi dalla Fiorentina? Ma basta": i tifosi della Juventus non sembrano molto contenti dell'idea di mercato Dodô

Il calciatore della Fiorentina Dodô è in una situazione delicata: due anni di contratto, ma pochi margini per il rinnovo e possibilità di cessione. Si è fatta avanti anche la Juventus, che sarebbe interessata al brasiliano. Eppure i tifosi bianconeri non sembrano molto contenti; basta dare un'occhiata alla platea di reazioni.

“Ma voi siete pazzi, spendi 30 per Dodô e vendi Alberto Costa per quindici, se lo fanno sono incapaci”, “Facciamo un favore a Dodô e lasciamolo ai viola”, “Piuttosto comprerei Dumfries a 25”, “Ancora pacchi dalla Fiorentina?”, “Ma saremmo totalmente dei rimbambiti se tornassimo a cadere in una simile trappola di mercato! Parliamo di un giocatore che sarebbe l'alternativa di Mbangula che già lo hai in casa”, “Mai più nessuno dalla Fiorentina”. Questi sono solo alcuni dei commenti degli utenti raccolti dalla redazione di Tuttojuve.com. Un ottimo indicatore sull'umore dei tifosi bianconeri in ottica Dodô, non proprio il massimo.