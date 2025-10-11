La Gazzetta dello Sport: quoque tu, Gosens

Bisogna scorrere e non poco su La Gazzetta dello Sport per trovare uno spazio che parli di Fiorentina.

Pagina 35

Qui è presente un articolo intitolato: “Dodo e Gosens in crisi. La Fiorentina soffre anche con gli esterni”. Sottotitolo: “Il brasiliano e il tedesco sono partiti male serve un cambio di passo. E Lamptey si è rotto subito”.

Un premio per De Gea

Presente anche un trafiletto intitolato: “De Gea è l'mvp di settembre per i tifosi viola”.