Questo pomeriggio al sesto anniversario della Di Chiara Academy era presente anche un suo altro ex compagno: Luca Pellegrini. L'ex difensore di Sampdoria e Torino ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Penso che ormai si sia detto tanto e tutto sulla Fiorentina, devo dire che purtroppo succedono annate storte come questa. Io ne ho vissuta una alla Sampdoria dove dopo aver vinto la Coppa Italia in parecchi addetti ai lavori ci davano in lizza per il campionato: alla fine ci salvammo alla penultima giornata. Questa per far capire come spesso si faccia difficoltà a capire certe dinamiche anche se sei all'interno dello spogliatoio stesso, quindi immaginatevi cosa si possa dire dall'esterno”.

“Sono convinto che nello spogliatoio viola regni l'antipatia”

Ha anche aggiunto: “Sono convinto che il potenziale della Fiorentina non si discute, ed infatti si vede che quando regna l'armonia la squadra gioca bene e trova risultati. Il problema è che quest'armonia è un po' ondivaga, credo che sia quindi a livello di empatia tra compagni. E a Firenze credo che al contrario ci sia molta antipatia, le dinamiche interne dello spogliatoio hanno poi molti risvolti sullo spogliatoio”.

“Le prossime due partite sono importanti ma non fondamentali”

Ha parlato dell'importanza per i viola delle prossime due partite: “Mancano ancora tante partite quindi saranno importanti ma non fondamentali. Con Parma e Cremonese sulla carta sono partite che la Fiorentina, almeno per i valori tecnici, non dovrebbe avere problemi. Bisogna capire quale versione scenderà in campo. I viola devono restare molto attenti fino alla fine”.

“Ecco cosa deve fare la Fiorentina per uscire dalla crisi”

Ha poi dato un consiglio alla Fiorentina. “Per uscire da situazioni come questa ci vuole umità e modestia, iniziare piu a pensare a noi che all'io. E sicuramente in questo società, ambiente e staff tecnico devono cercare di creare quell'armonia che serve. Non sarà facile ma quando si gioca il bene di tutti è quello della squadra, senza pensare ai pensieri personali”.

“La Sampdoria ha tanti giovani della Fiorentina: il loro rendimento..”

Ha parlato anche dei tanti giocatori viola in prestito alla Sampdoria: “Sono sicuramente tutti giovani che hanno fatto molte partite interessanti, soprattutto all'inizio. Adesso forse stano vivendo un momento particolare, ma questo è dovuto anche dalla giovane età: forse sono un po' trascinati da quello che sta vivendo l'intera piazza blucerchiata. Siamo stati tutti giovani e la maturità è quello che ti fa crescere anche dal punto di vista del rendimento, le qualità sicuramente non mancano”